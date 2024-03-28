Китай обвинил США в провоцировании конфликтов для извлечения из них выгоды

У США есть очень большой опыт по части организации провокаций конфликтов. Это делается Белым домом в собственных интересах, так считает У Цянь, официальный представитель министерства обороны КНР. Его слова привел ТАСС .

Представитель китайского военного ведомства прокомментировал заявление Белого дома, в котором говорилось, что Вашингтон поддержит Индию в ее территориальном споре с Китаем. Он назвал опыт, накопленный Америкой по части провокации конфликтов, очень плохим.

«Они провоцируют конфликты между другими странами в своих собственных интересах, у международного сообщества есть об этом очень четкое представление», - указал У Цянь.

По его утверждению, территория Тибета принадлежит Китаю с древнейших времен. У КНР и Индии есть эффективные каналы связи, и они способны уладить между собой все неувязки. Обе стороны спора готовы решить его при помощи диалога.

Ранее Китай поддержал Россию в ООН и помог ей заблокировать американскую резолюцию по урегулированию ближневосточного конфликта. Проект США не содержал в себе требования о немедленном прекращении огня.