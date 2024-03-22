Россия и Китай заблокировали в ООН американскую резолюцию по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке

Россия и Китай воспользовались правом вето в Совете безопасности ООН, чтобы заблокировать проект резолюции США по Ближнему Востоку.

Также против документа, не содержащего требования немедленного прекращения огня в секторе Газа, проголосовал Алжир, выступавший от всего арабского мира.

По словам политкоординатора РФ в Совбезе Надежды Соколовой, применить право вето Россию просили еще несколько стран, побоявшихся выступить против США от своего лица.

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что проект США «дает зеленый свет» продолжению убийств мирных жителей в Газе.

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне решили поставлять гуманитарную помощь в сектор, сбрасывая ее с самолетов.