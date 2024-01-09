Китай осудил монополию меньшинства стран в международных делах

То, что гегемония в мировой политике принадлежит небольшой кучке государств, является недопустимым и несправедливым, так считает правительство КНР.

От лица китайских властей выступил глава министерства иностранных дел Китая Ван И. Он отметил, что на международной арене правят притеснения и запугивания, и это наносит существенный вред. Небольшая кучка стран присвоила себе право определять мировую политику.

«Решительно выступаем против монополии меньшинства стран в международных делах», - заявил он.

Его слова привели РИА Новости. Министр добавил, что Китай осуждает подобную практику и отстаивает справедливость. Все незаконно введенные односторонние санкции должны быть отменены, а доля представителей от развивающихся стран в системе глобального управления должна быть заметно увеличена.