Китай озвучил пять условий для нормализации отношений с Америкой

Для того, чтобы отношения между двумя странами стали нормальными, их правительствам надо соблюдать пять правил, обязательных к исполнению.

От лица китайского правительства эти условия озвучил министр иностранных дел Ван И. Он указал, что главам государств надо достигнуть взаимопонимания, которое обязано неукоснительно сохраняться. Американо-китайские отношения должны быть стабилизированы, и все каналы для взаимодействия необходимо сохранять в будущем. Любые разногласия и трения надо вовремя решать и сдерживать. Во главу угла необходимо ставить сотрудничество с взаимной выгодой для каждой страны.

Данную точку зрения привело ТАСС. Ван И назвал эти 5 принципов выводами из того урока, который был получен Китаем и Америкой в этом году. Он также заявил, что для начала бы необходимо было выяснить концепцию национальной безопасности Соединенных Штатов для лучшего понимания друг друга.