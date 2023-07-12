Китай пообещал дать решительный отпор любым действиям НАТО, ущемляющим его интересы

Это необходимо данной стране для защиты ее суверенитета и безопасности, такое заявление сделала дипломатическая миссия КНР в Евросоюзе.

Ранее в Северо-Атлантическом альянсе политику Китая назвали вызовом интересам и ценностям блока. В ответ на это китайские дипломаты заявили, что НАТО давно славится своими преступлениями, это следует из его сущности.

«НАТО, будучи продуктом холодной войны, известна своими злодеяниями», - указано в коммюнике.

Они подчеркнули, что альянс является региональной организацией, но при этом постоянно лезет в дела тех, кто находится вне его юрисдикции. Китайские власти пообещали дать достойный ответ на попытки НАТО вмешиваться в дела Азии и Тихоокеанского региона, Будет производиться решительный отпор любым действиям, которые станут ущемлять интересы КНР.