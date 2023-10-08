Китай потребовал от Израиля и Палестины немедленно прекратить огонь

Все стороны палестино-израильского конфликта обязаны сохранять сдержанность, немедленно прекратить огонь и вернуться в переговорное русло, считают в Пекине.

Как заявили в МИД КНР, в Поднебесной выражают крайнюю озабоченность происходящем на Ближнем Востоке последние сутки. Особенно в свете того, что страдает ни в чем не повинное мирное население Палестины и Израиля.

«Китай выражает глубокую озабоченность нынешней эскалацией напряженности и насилия между Палестиной и Израилем, призывает соответствующие страны сохранять хладнокровие и сдержанность, немедленно прекратить огонь, защитить мирных граждан и предотвратить дальнейшее ухудшение обстановки», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД КНР.

Во внешнеполитическом ведомстве КНР отметили, что международному сообществу следует сконцентрировать свои усилия для скорейшего решения палестинского вопроса, и всецело содействовать скорейшему возобновлению переговорного процесса между Израилем и Палестиной.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата.

Ранее сообщалось, что ливанская группировка «Хезболла» готова открыть второй фронт и ввести своих боевиков на территорию Израиля на помощь ХАМАС.