Китай потребовал от Японии не пускать свои суда в спорные воды в Китайско-Восточном море

От лица китайского правительства с заявлением выступил официальный представитель Управления береговой охраны Гань Юй.

«Мы настаиваем, чтобы Япония прекратила все противозаконные действия в данной акватории», - указал он.

Его слова привело ТАСС. Гань Юй добавил, что японское правительство должно дать гарантии, что подобные шаги с его стороны не повторятся в дальнейшем. Он напомнил, что официальный Пекин считает данные острова своей неотъемлемой территорией.