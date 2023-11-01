Китай потребовал от Японии не пускать свои суда в спорные воды в Китайско-Восточном море
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Все движения японских кораблей возле островов Дяоюйдао являются незаконными, так считают власти КНР.
От лица китайского правительства с заявлением выступил официальный представитель Управления береговой охраны Гань Юй.
«Мы настаиваем, чтобы Япония прекратила все противозаконные действия в данной акватории», - указал он.
Его слова привело ТАСС. Гань Юй добавил, что японское правительство должно дать гарантии, что подобные шаги с его стороны не повторятся в дальнейшем. Он напомнил, что официальный Пекин считает данные острова своей неотъемлемой территорией.