Китай призвал Израиль и Палестину к урегулированию конфликта

Спецпосланник правительства КНР по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь заявил, что Палестина и Израиль должны возобновить переговоры по мирному урегулированию конфликта. По его словам, только обсуждение вопроса о сохранении суверенитета двух государств поможет завершить противостояние.

26 октября Цзюнь прибыл в Саудовскую Аравию. Он провел встречу с замминистра иностранных дел государства Валидом аль-Хурайджи. Заявление представителя КНР опубликовали на сайте МИДа Китая.

«Возобновление палестино-израильских мирных переговоров на основании плана "Два государства для двух народов" является единственным действенным способом разорвать порочный круг палестино-израильского конфликта», – сказал Цзюнь.

Спецпосланник также подчеркнул, что КНР готова взаимодействовать с Саудовской Аравией, а также содействовать продвижению справедливого урегулирования вопроса, связанного с суверенитетом Палестины.

Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября после того, как боевики палестинской группировки ХАМАС выпустили по Израилю порядка 5 тысяч ракет. После этого Израиль начал масштабную бомбардировку сектора Газа – палестинского анклава, который расположен на побережье Средиземного моря. На востоке и севере он граничит с Израилем, на юго-западе – с Египтом.

Израиль до сих пор не начал наземную операцию в Газе. У ЦАХАЛ есть технические возможности для ее проведения, но есть одно «но», считают эксперты. Подробнее — в материале «Подмосковье сегодня».