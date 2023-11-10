Китай призвал не допускать существования двойных стандартов на Ближнем Востоке

Жизни израильтян и палестинцев должны быть одинаково ценны, так считает Чжай Цзюнь, специальный посланник китайского правительства.

Он выступил на Парижской конференции по гуманитарной ситуации в секторе Газа и напомнил, что его руководство категорически осуждает нарушения международного гуманитарного права.

«Жизни палестинцев и израильтян одинаково важны, в этом отношении не должно быть двойных стандартов», - подчеркнул дипломат.

Его слова привело ТАСС. Чжай Цзюнь также от лица Пекина призвал к прекращению огня и переходу к мирному урегулированию конфликта. По его мнению, мировое сообщество должно поспособствовать тому, чтобы противоборствующие стороны сделали подобный шаг навстречу друг другу.