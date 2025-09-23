Китай призвал страны хранить золото у себя

Китай начал активные переговоры с другими странами о переводе их золотых запасов в хранилища Шанхайской биржи золота, пишет агентство Bloomberg. Таким образом Китай пытается закрепиться в качестве нового мирового центра хранения золота.

Сейчас главными местами для размещения золотых резервов считаются США, Великобритания и Швейцария. Китай намерен составить им конкуренцию и занять более сильные позиции в этой сфере. Пока он занимает пятое место в мире по объему золотых резервов, но намерен укрепить свое влияние.

На фоне этих планов продолжает расти цена золота. За два последних года его стоимость почти удвоилась и превысила $3,7 тыс. за унцию. Главным фактором роста стали активные закупки золота центральными банками, которые стремятся увеличить резервы на фоне нестабильной экономической обстановки.

Китай рассчитывает, что его предложение привлечет внимание стран, которые хотят хранить свои резервы в Азии, а не на Западе.

