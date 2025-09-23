Китайское грузовое судно впервые заметили у берегов крымского полуострова

Китайское грузовое судно Heng Yang 9 впервые с 2014 года зашло в порт Севастополя, сообщила газета Financial Times (FT).

Несмотря на то, что Китай официально не поддерживал западные санкции против России, его суда ранее избегали заходов в порты крымского полуострова.

Наблюдения показали, что Heng Yang 9 появлялось в порту Крыма трижды за последние месяцы. Первый визит был зафиксирован с 19 по 22 июня, затем 15 августа судно запросило заход для загрузки 101 контейнера. Третий раз судно могло находиться в Севастополе 14 сентября, хотя данные GPS указывали на его нахождение в порту Кавказ.

Спутниковый снимок Sentinel-1 подтвердил нахождение судна в Севастополе 14 сентября, а через три дня его сфотографировали в Стамбуле с теми же контейнерами. Источники FT предполагают, что судно могло намеренно искажать данные о своем местоположении.

Ранее сообщалось, что визит африканских послов в Крым вызвал гнев на Украине.