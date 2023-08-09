Китай разрешил российским туристам получать визы без прохождения биометрии

Посольство Китая в РФ освободило россиян, которые хотят получить визу, от прохождения биометрии. Об этом в среду, 9 августа, дипмиссия сообщила на своем официальном сайте .

Правила действуют до 31 декабря 2023 года. Теперь заявителям на получение однократных или двукратных виз не потребуется сдавать отпечатки пальцев.

Изменения коснулись разрешений на въезд для деловых (M), туристических (L), семейных (Q2), транзитных (G) целей и виз для членов экипажей (C).

1 августа у россиян, которые отправляются в групповое путешествие, появилась возможность посещать КНР без оформления визы. В Москве и Санкт-Петербурге для индивидуальных туристов открылись специальные визовые центра Китая.

Безвизовое соглашение для групповых туристических поездок между РФ и КНР действовало с 2000 года. Оно позволяло организованным туристам в группе от пяти до 50 человек посещать соседнюю страну по спискам без визы и находиться там до 15 дней.

Из-за пандемии коронавируса в 2020 году действие безвизового соглашения было приостановлено.

Россия имеет безвизовый режим с несколькими государствами. Так, например, оформлять визу для въезда не нужно в Азербайджан, Армению, Белоруссию, на Кубу, Молдову, Сербию, Таджикистан, Таиланд, Турцию.