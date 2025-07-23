Китай резко осудил санкции ЕС против своих банков

Китай официально выразил протест Европейскому союзу (ЕС) из-за новых антироссийских санкций, затронувших китайские банки. В связи с этим министр коммерции КНР Ван Вэньтао сделал серьезное представление еврокомиссару по торговой политике и экономической безопасности Марошу Шефчовичу, говорится на сайте Министерства коммерции Китая.

Отмечается, что Вэньтао провел 22 июля онлайн-встречу с Шефчовичем, на которой заявил о решительном несогласии с включением китайских финансовых учреждений в санкционный список.

18 июля ЕС утвердил 18-й пакет санкций против России, в рамках которого под удар также попали семь китайских компаний, включая три гонконгские фирмы и два региональных банка — Suifenhe Rural Commercial Bank (SRCB) и Heihe Rural Commercial Bank (HRCB). Общее число субъектов под санкциями ЕС превысило 2,5 тыс.

Китайская сторона назвала эти меры необоснованными и пообещала предпринять ответные действия для защиты национального бизнеса. Ранее Пекин уже предупреждал Брюссель о недопустимости вмешательства в китайско-российское экономическое сотрудничество.

Ранее Министерство коммерции КНР также раскритиковало Евросоюз за включение в санкции против РФ компаний из КНР.