Пекин раскритиковал Евросоюз за включение в санкции против России компаний из КНР

Евросоюз вредит своим отношениям с Китаем, когда вносит представителей из КНР в свой антироссийский санкционный список. Такое заявление сделало китайское Министерство коммерции, об этом сообщило РИА Новости.

Власти КНР осудили включение в 18-й пакет антироссийских санкций китайские компании. Они заявили, что такой шаг противоречит консенсусу, который мог быть выработан между Пекином и Брюсселем.

«Китай всегда выступал против односторонних санкций, не имеющих международно-правовой основы и не санкционированных Советом Безопасности ООН», — указали в Минкоммерции Китайской народной республики.

Представители ведомства также подчеркнули, что подобный шаг со стороны Евросоюза оказывает существенное негативное влияние на торговлю между Китаем и Европой.

Ранее стало известно о возможной встрече Путина и Трампа в сентябре в Китае. Главы двух государств могут встретиться в КНР в день, когда истечет 50-дневный срок ультиматума по Украине, который был выдвинут на днях президентом США. Встреча, вероятно, будет посвящена параду в Пекине, который пройдет 3 сентября в честь 80-летия окончания Второй мировой войны.