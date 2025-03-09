Китай, Россия и Иран в марте проведут военно-морские учения
Минобороны КНР: Китай, Россия и Иран проведут совместные военно-морские учения
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Китай, Россия и Иран осуществят совместные военно-морские учения в акватории, расположенной близ иранского порта Чабахар. Об этом сообщило Министерство обороны КНР.
В ведомстве отметили, что совместные действия военно-морских сил Китая, России и Ирана направлены на улучшение оперативной совместимости, обмен опытом и укрепление взаимного доверия. Кроме того, учения преследуют цель улучшить готовность трех государств к совместным действиям в условиях геополитических вызовов.
Совместные маневры в Персидском заливе не только демонстрируют усиление военно-политического сотрудничества между этими государствами, но и акцентируют внимание на стремлении к укреплению морской безопасности в этом важном стратегическом регионе.
Аналитики связывают проведение учений с недавно возросшей напряженностью в международной политике и расширением влияния этих стран на фоне мировых изменений.
Ранее сообщалось, что Китай подал иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за новых американских пошлин на китайские товары.