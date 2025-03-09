Китай, Россия и Иран в марте проведут военно-морские учения

Китай, Россия и Иран осуществят совместные военно-морские учения в акватории, расположенной близ иранского порта Чабахар. Об этом сообщило Министерство обороны КНР.

В ведомстве отметили, что совместные действия военно-морских сил Китая, России и Ирана направлены на улучшение оперативной совместимости, обмен опытом и укрепление взаимного доверия. Кроме того, учения преследуют цель улучшить готовность трех государств к совместным действиям в условиях геополитических вызовов.

Совместные маневры в Персидском заливе не только демонстрируют усиление военно-политического сотрудничества между этими государствами, но и акцентируют внимание на стремлении к укреплению морской безопасности в этом важном стратегическом регионе.

Аналитики связывают проведение учений с недавно возросшей напряженностью в международной политике и расширением влияния этих стран на фоне мировых изменений.

Ранее сообщалось, что Китай подал иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за новых американских пошлин на китайские товары.