Китай собрался решительно отстаивать свои принципиальные позиции на международной арене

КНР и США будут выстраивать стабильные двухсторонние отношения, но Пекин при этом будет добиваться соблюдения своих красных линий.

Эти линии Белому дому необходимо уважать и ни в коем случае не пересекать их. Такое заявление сделал глава китайского министерства иностранных дел Ван И. Он выступил на пресс-конференции в Сан-Франциско, которая прошла после встречи на высшем уровне.

«У Китая есть законные интересы и принципиальные позиции. Кроме того, есть красные линии, которые необходимо решительно защищать», - сообщил министр.

Эти слова привело ТАСС. Самым важным и чувствительным для Китая, по утверждению главы внешнеполитического ведомства, является тайваньский вопрос. Если США продолжат свой прежний курс, то КНР будет вынуждена отстаивать собственную безопасность.