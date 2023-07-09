Китай сообщил, когда спикер Совфеда России посетит страну

Ожидается, что председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко пребудет в Китай во главе делегации страны для присутствия на заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания и Всекитайского собрания народных представителей. Сообщается, что мероприятия будут проводиться с 9 по 12 июля. Об этом сообщило китайское информационное агентство Xinhua .

Там отмечается, что делегация посетит страну по приглашению председателя Всекитайского собрания Чжао Лэцзи. Остальные подробности предстоящей встречи пока не сообщаются.

Недавно ЕС призывал Китай повлиять на РФ для того, чтобы Москва вывела свои ВС с территории Украины. Евросоюз надавил на то, что Китай ответственен за соблюдение международного порядка как член Совбеза ООН.

В июне в Китай прилетал госсекретарь США Энтони Блинкен. Он встретился с главой государства Си Цзиньпином и обсудил с ним укрепление связи между США и КНР.