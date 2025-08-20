Китай строит сотни новых шахт для производства ядерных ракет

Китай стремительно наращивает свой ядерный потенциал, обогнав по темпам модернизации все другие державы. Согласно данным экспертов, страна уже обладает 600 боеголовками и ведет масштабное строительство сотен новых пусковых установок. Об этом сообщает агентство Reuters.

Китай проводит самое масштабное расширение ядерного арсенала в мире, оставив позади даже Россию и США по скорости модернизации. Согласно отчету авторитетного Bulletin of the Atomic Scientists, в распоряжении КНР уже находится около 600 единиц ядерного оружия.

Мощь Поднебесной растет не только в количестве боеголовок, но и в средствах их доставки. Развернуто строительство примерно 350 новых защищенных шахт для межконтинентальных ракет и нескольких современных баз для мобильных комплексов. Аналитики насчитали у Китая свыше 700 пусковых установок наземного базирования. Ключевая деталь: почти 500 из них способны нести заряды, долетающие до главного геополитического оппонента — континентальной части Соединенных Штатов.

