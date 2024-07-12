Китай ввел санкции против военных компаний США

Китай ввел санкции против 11 физических лиц и компаний из США в ответ на продажу Вашингтоном вооружения Тайваню, сообщает МИД КНР.

Под санкции попали компании Anduril Industries, Maritime Tactical Systems, Pacific Rim Defense, AEVEX Aerospace, LKD Aerospace и Summit Technologies Inc. Также персональные санкции ввели против пяти высокопоставленных сотрудников этих фирм.

Рестрикции предусматривают замораживание активов и запрет на поездки в КНР, в том числе в Гонконг и Макао.

Китай расценивает поставки вооружения Тайваню как нарушение суверенитета своей страны.

Ранее издание Economist заявило, что Евросоюз начал готовиться к торговой войне с Китаем.