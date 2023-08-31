Китай вводит против США ответные санкции за их ложь по поводу Тибета

Рестрикции будут установлены против конкретных американских чиновников, которые были ответственны за распространение информации о Тибете, и вместо правдивых данных выдавали клевету на КНР.

Официальный представитель китайского министерства иностранных дел Ван Вэньбинь выступил на брифинге и анонсировал санкции в отношении ряда представителей Государственного департамента Соединенных Штатов.

«Китай в соответствии с законом введет ответные визовые ограничения против американских чиновников, которые распространяли клевету по данному вопросу», - заявил он.

Его слова привело ТАСС. Америка, по словам дипломата, должна прекратить распространять недостоверную информацию о положении Тибета внутри Китая, тем самым вмешиваясь во внутренние дела данной страны.