Китай выразил готовность защищать международную справедливость вместе с Россией

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай намерен работать совместно с Россией в направление защиты международной справедливости и развития во всем мире. Об этом китайский лидер сообщил во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

В Пекине с 17 по 18 октября проходит форум «Один пояс, один путь». На него Си Цзиньпин лично пригласил Путина.

«Китай готов работать вместе с Россией, чтобы, четко понимая общую историческую тенденцию, следуя направлению мирового развития и всегда опираясь на коренные интересы народов двух стран, неуклонно обогащать двустороннее сотрудничество новым содержанием, быть воплощением ответственности крупных стран», – сказал Си Цзиньпин.

Кроме того, председатель КНР отметил, что Россия и Китай углубляют политическое взаимодействие, торговлю.

Путин прибыл в Китай 17 октября. Российский лидер провел незапланированные переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, а также встретился с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом.

Китайская инициатива «Один пояс – один путь» – это проект соединения Азии с Африкой и Европой через сухопутные и морские маршруты, главная цель которого – углубления региональной интеграции, развития торговли и стимулирования экономического роста.

Ранее Путин и Си Цзиньпин встречались лично в марте 2023 года. Тогда председатель КНР лично приехал в Москву. Одной из тем обсуждения стала урегулирование украинского кризиса. Китай предложил свой проект мирного завершения кризиса Украина, который был отвергнут Киевом.