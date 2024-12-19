Китай выступил против 15-го пакета антироссийских санкций Евросоюза

Внесение странами-членами Евросоюза в 15-й пакет антироссийских ограничительных мер ряда китайских компаний негативно влияет на торгово-экономические отношения Поднебесной с объединением. На это, как сообщает РИА Новости, в четверг, 19 декабря, обратили внимание в министерстве коммерции КНР.

Напомним, накануне Евросоюз коллегиально на уровне глав МИД окончательно утвердил 15-й пакет антироссийских санкций, куда вошли 54 физлица и 30 организаций. В числе последних, помимо Индии, Сербии, ОАЭ и Ирана, оказались зарегистрированные в Китае компании.

«ЕС проигнорировал неоднократные представления и возражения Китая, настоял на своем и включил ряд китайских компаний и физических лиц в 15-й пакет антироссийских санкций. Китай в связи с этим выражает острое недовольство и решительно выступает против», — говорится в заявлении китайского ведомства.

Подчеркивается, что «методы, используемые европейскими партнерами, идут вразрез с принципами, на которых было достигнуто согласие между руководителями Китая и ЕС, и оказывают негативное воздействие на торгово-экономические связи между КНР и ЕС».

Ранее Премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что Евросоюз уже во всю готовит 16-й пакет санкций против России.