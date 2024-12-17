Премьер Италии: Евросоюз готовит 16-й пакет санкций против России

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Европейский союз начал подготовку нового пакета антироссийских санкций во время своего выступления в Палате депутатов. Это заявление было сделано накануне очередного саммита ЕС, как сообщило РИА Новости.

«Мы поддержали недавнее принятие 15-го пакета санкций, и 16-й пакет сейчас разрабатывается», — сказала она.

Ранее совет Европейского союза на уровне министров иностранных дел окончательно утвердил 15-й пакет санкций против России, который будет включать как новые экономические меры, так и персональные ограничения.

В рамках нового пакета санкций предусмотрены ограничения на так называемый «теневой флот», занимающийся транспортировкой энергоресурсов, а также списки персональных ограничений для 54 индивидуумов и 30 организаций, включая зарегистрированные в таких странах, как Китай, Индия, Иран, Сербия и Объединенные Арабские Эмираты.