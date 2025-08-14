Президент США Дональд Трамп на предстоящей встрече с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске, скорее всего, сконцентрируется на снижении двусторонней напряженности между Москвой и Вашингтоном.

Для главы Белого дома это более приоритетный вопрос, чем урегулирование украинского конфликта, считают китайские эксперты.

Напомним, саммит Путина и Трампа будет проходить на Аляске 15 августа.

По словам профессора Китайского университета иностранных дел Ли Хайдуна, которые приводит Global Times, вопросы, которые лидеры планируют обсудить, «сложны и многогранны», поэтому вряд ли будут решены в ходе одной встречи.

Эксперт также отметил, что, учитывая текущую ситуацию, Путин, скорее всего, не пойдет на компромиссы.

