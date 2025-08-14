Китайские эксперты раскрыли тайный план США на саммите Путин — Трамп
Жар противостояния vs холод Аляски: на чем на самом деле сосредоточатся лидеры?
Фото: [pxhere.com]
Президент США Дональд Трамп на предстоящей встрече с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске, скорее всего, сконцентрируется на снижении двусторонней напряженности между Москвой и Вашингтоном.
Для главы Белого дома это более приоритетный вопрос, чем урегулирование украинского конфликта, считают китайские эксперты.
Напомним, саммит Путина и Трампа будет проходить на Аляске 15 августа.
По словам профессора Китайского университета иностранных дел Ли Хайдуна, которые приводит Global Times, вопросы, которые лидеры планируют обсудить, «сложны и многогранны», поэтому вряд ли будут решены в ходе одной встречи.
Эксперт также отметил, что, учитывая текущую ситуацию, Путин, скорее всего, не пойдет на компромиссы.
