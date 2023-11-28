Китайские власти приравняли независимость Тайваня к войне с ним

КНР не будет снисходительно относиться к сепаратизму. Она будет пресекать его военными действиями.

Ранее тайваньские политики заявили, что Китай не имеет никакого графика по возвращению силой острова под свой контроль. Эти слова оценил Чэнь Биньхуа, представитель канцелярии по делам Тайваня при китайском Государственном совете. Он сообщил, что армия Китая не будет проявлять никакой снисходительности, если Тайвань будет пропагандировать свою независимость либо устраивать какие-то провокации.

«Хочу подчеркнуть, что «независимость Тайваня» означает войну», - указал он

Эти слова привел телеканал CGTN. Чэнь Биньхуа также призвал всех жителей острова отказаться от идей независимости и вернуться в состав Китая.