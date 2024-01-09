Китайский дипломат обвинил США в распространении ложной информации

Соединенные Штаты сами публично отчитываются об успехах в части развертывания своей разведывательной сети в КНР, а потом обвиняют других в шпионской деятельности.

Официальный представитель китайского министерства иностранных дел Мао Нин во время брифинга раскритиковал заявление Соединенных Штатов, что в США был осужден военный, шпионивший на Китай. Он назвал эту историю шпиономанией.

«США вновь и вновь распространяют ложную информацию о так называемых китайских шпионах», - указал он.

Его слова привели РИА Новости. Дипломат напомнил, что ранее Америка собиралась развернуть полномасштабную деятельность в Китае. Представители ее спецслужб публично рапортовали, что разведывательная сеть в КНР восстановлена для этого в полном объеме.