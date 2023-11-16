Китайский дипломат привел подробности встречи между Байденом и Си Цзиньпином

Рандеву глав двух государств длилось четыре часа. За это время они обсудили ряд важных для них тем.

По утверждению министра иностранных дел КНР Ван И, переговоры прошли успешно. Они были очень глубокими и всесторонними.

«Провели глубокий обмен мнениями, выразили точку зрения по самым актуальным вопросам, таким как формирование понимания друг друга, управление разногласиями, продвижение диалога и сотрудничества», - сообщил он о ходе встречи.

Его слова привели РИА Новости. Среди затронутых лидерами двух стран были такие темы как искусственный интеллект, палестино-израильский конфликт, специальная операция России на Украине, вопросы изменения климата и так далее.