В своей статье он заявил, что помощи от НАТО в больших объемах Киев уже может не ждать, так как с средствами и боеприпасами уже возникают затруднения. В то же время Запад начинает уставать от нескончаемого конфликта и непрекращающихся требований украинского лидера Зеленского, подчеркивает эксперт.

Чэнь Фэн считает, что Киев встал в тупик, в котором его ждет конец в тот миг, когда НАТО забросят идею о помощи. Он добавил, что цели Киева о попадании в альянс в обход устава, и захват Крыма с Донбассом – идут врозь, и даже противоречат интересам НАТО.