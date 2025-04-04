Политическая карьера президента Украины Владимира Зеленского может закончиться так же, как и карьера ливийского революционера Муаммара Каддафи или иракского лидера Саддама Хусейна, считает обозреватель китайского портала Tencent.

По мнению эксперта, на Украине все больше накаляется политическая и социальная обстановка, что опасно для главы киевского режима.

И если, считает китайский обозреватель, Зеленский в максимально сжатые сроки не сможет стабилизировать ситуацию внутри страны и вернуть доверие международного сообщества, то он «закончит» в стиле Хусейна или Каддафи.

Ранее сообщалось о том, что Дубинский призвал Зеленского готовиться к удару со стороны США.