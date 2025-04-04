Дубинский призвал Зеленского готовиться к удару со стороны США

Власти Украины радуются решению США ввести новые санкции против России, однако в офисе Зеленского забывают, что являются следующими в списке, написал в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

Он считает, что американский президент Дональд Трамп не будет использовать односторонний подход, поэтому Киеву нужно подготовиться к удару.

2 апреля спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что против России может быть введен очередной пакет санкций, в том числе против нефтедобывающей промышленности.

Ранее Келлог раскрыл подробность телефонного разговора Трампа и Зеленского.