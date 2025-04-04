Дубинский призвал Зеленского готовиться к удару со стороны США
Дубинский объяснил, почему Киеву не стоит радоваться санкциям против России
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Власти Украины радуются решению США ввести новые санкции против России, однако в офисе Зеленского забывают, что являются следующими в списке, написал в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский.
Он считает, что американский президент Дональд Трамп не будет использовать односторонний подход, поэтому Киеву нужно подготовиться к удару.
2 апреля спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что против России может быть введен очередной пакет санкций, в том числе против нефтедобывающей промышленности.
Ранее Келлог раскрыл подробность телефонного разговора Трампа и Зеленского.