Китайский посол заявил об огромных проблемах в отношениях между КНР и США

Взаимоотношения между двумя государствами находятся в самой низкой точке за всю историю их общения.

Китай и Соединенные Штаты испытывают очень сильные вызовы при общении между собой, так считает китайский посол в Вашингтоне Се Фэн. Такое заявление он сделал во время своего видеовыступления перед участниками китайско-американского форума, который проходил в Гонконге.

«Предстоит пройти еще долгий и тяжелый путь для стабилизации и улучшения наших отношений», - указал дипломат.

Его слова привело ТАСС. Он добавил, что и Вашингтоне, и в Пекине уверены, что эти отношения необходимо стабилизировать и понять на более высокий уровень. Се Фэн также напомнил, что Си Цзиньпин обозначил основные принципы, на которых должно происходить дальнейшее общение. Это взаимоуважение, сотрудничество на благо всех сторон и мирное сосуществование.