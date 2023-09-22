Китайское правительство предложило ООН подвергать бойкоту все односторонние санкции

Такие действия являются незаконными, и они нарушают гармонию международных отношений и уничтожают стабильность, так считает вице-председатель Китая Хань Чжэн.

Он указал, что его страна выступает за всеобщее уважение и против верховенства какой-либо одной страны. В своей политике все государства обязаны соблюдать устав ООН. Поэтому какие-либо односторонние санкции необходимо подвергать бойкоту.

«Противозаконные односторонние санкции серьезно подрывают гармонию и стабильность в международных отношениях», - сообщил Хань Чжэн на заседании Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных наций.

Его слова привело ТАСС. Политик добавил, что Китай будет всегда выступать за экономическую открытость и развитие торговли с другими странами.