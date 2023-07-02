Во многих регионах Незалежной прошла срочная мобилизация для пополнения рядов ВСУ на фронте. Президент Украины Владимир Зеленский признался, с какой целью она проводится. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на китайское издание Baijiahao.

Отмечается, что в рамках встречи с испанским премьер-министром действующий украинский лидер сообщил, что военнослужащие и солдаты Украины станут гибнуть на каждом километре ради вступления страны в Североатлантический альянс.

Украинский лидер заявил, что следует дать партнерам в НАТО возможность оценить боеспособность страны до саммита, который планируется в конце текущего года.

По словам аналитиков, Зеленский таким образом решил пожертвовать жизнями своих солдат в надежде на достижение успеха, в том числе и Запорожской АЭС.

Эксперты подчеркивают, что украинский лидер готов пойти на все, ему безразличны жизни людей.