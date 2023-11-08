Кличко: федеральное правительство не справилось с финансированием ВСУ

Принятие Верховной Радой закона о перенаправлении НДФЛ с доходов военных из региональных бюджетов в бюджет страны свидетельствует о том, что власти не справились с финансированием ВСУ, считает мэр Киева Виталий Кличко.

Правительство Украины рассчитывает собрать таким образом порядка $2,6 млрд в следующем году и направить их на производство беспилотников и боеприпасов. По мнению Кличко, такая мера ударит по небольшим городам, где доходы с налогов военных составляют значительную часть бюджета.

Ранее The Washington Post написала, что сорвавшееся контрнаступление и другие проблемы подорвало внешне сохранявшееся единство в верховном руководстве Украины.

Аналитики называют Виталия Кличко одним из возможных кандидатов на замену Владимиру Зеленскому.

Из-за неудач на линии фронта на Украине зреет военный переворот. Эксперты уверены, что Владимира Зеленского на Западе уже списали со счетов. Кто же станет новым президентом Украины? Разбиралось «Подмосковье сегодня».