Кличко-младший считает, что на Украине нужно провести выборы для смены Зеленского

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко, брат мэра Киева Виталия Кличко, в интервью немецкому изданию Focus заявил о необходимости провести президентские выборы на Украине.

«Если в военное время можно сменять главнокомандующего вооруженных сил, то же самое можно сделать и с президентом, верно?» — сказал Кличко.

Он считает, что несмотря на военное положение, в стране можно провести выборы, прибегнув к новейшим технологиям. Это показало бы, что Украина остается демократическим государством, считает боксер.

Кличко-младший отметил, что в конфликте его брата с Владимиром Зеленским виноват президент страны. По его словам, Зеленский за два года ни разу не посетил столичную мэрию.

Ранее Виталий Кличко назвал снятие Валерия Залужного с поста главкома ВСУ серьезной ошибкой президента.