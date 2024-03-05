Кличко назвал снятие Залужного с поста главкома ошибкой Зеленского

Кличко заявил, что убрать Залужного было огромной ошибкой со стороны Зеленского. Мэр Киева призвал украинцев объединяться вокруг людей, пользующихся самой большой поддержкой, каким является, по его мнению, Залужный. У экс-главкома ВСУ был самый высокий рейтинг среди участников опросов, указал Кличко.

Он также заявил, что после увольнения Залужного украинский президент должен был объяснить украинцам причину такого решения, что стало шоком для украинцев. По словам Кличко, большинство из жителей страны после этого чувствовали растерянность и отчаяние.

Комментируя слухи о своей возможной отставке, киевский мэр ответил, что Украина нуждается в единстве среди политиков и граждан. Тем не менее он указал на то, что политическая борьба в стране продолжается и некоторые из политиков ставят свои амбиции выше государственных интересов.