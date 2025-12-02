Клименко предположил, какой мессенджер могут заблокировать в России первым

Вопрос о возможных блокировках мессенджеров в России снова становится предметом оживленных споров. Эксперты пытаются предугадать, какое приложение может попасть под ограничения первым, и анализ функциональности подсказывает неочевидный для многих ответ. Как пояснил в эфире радио Sputnik Герман Клименко, председатель совета Фонда развития цифровой экономики, многие ошибочно полагали, что новый мессенджер Max был запущен как конкурент Telegram.

По его словам, однако на практике его сходство с другим гигантом — WhatsApp* — оказалось куда более явным. Функционал Max, включающий группы, голосовые сообщения и звонки, практически один в один повторяет возможности именно WhatsApp*, а не многофункциональной экосистемы Telegram с ее каналами и ботами.

Клименко добавил, что такое точное клонирование ключевых опций задает новую логику конкурентной борьбы и регулирования. Если у власти возникает вопрос о необходимости замещения иностранного сервиса, то логичнее начинать с того, чья роль уже дублируется полностью работающим отечественным аналогом. С этой точки зрения Max позиционируется не как замена Telegram, а как прямой конкурент WhatsApp*, чья основная функция — личные и групповые чаты — уже успешно скопирована.

По его мнению, именно WhatsApp* сейчас выглядит наиболее уязвимым. Причина не в его популярности или политике, а в чисто прагматичном расчете: для него уже создан и работает полноценный российский клон. Это делает гипотетическую блокировку менее болезненной для пользователей с технической стороны и дает регулятору конкретный инструмент для замещения. Судьба мессенджера может решиться не в рамках идеологической конфронтации, а по сухой логике цифрового рынка, где наличие готовой замены становится главным аргументом.

Ранее он оценил идею введения государственного VPN-сервиса.

* Деятельность Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) запрещена в России как экстремистская.