Клинтон назвал Трампа хорошим актером из-за его слов об уважении Россией

Бывший президент США прокомментировал слова кандидата в президенты страны Дональда Трампа о том, что его уважают в России и Китае. Своим мнением политик поделился во время выступления в Национальном комитете Демократической партии США.

Клинтон также в ходе своего выступления призвал голосовать на выборах президента США за Камалу Харрис, которая была выдвинута действующим президентом страны Джозефом Байденом. По словам Клинтона, именно Харрис заинтересована в развитии и процветании американского государства, в то время как Трамп думает только о себе.

Трамп ранее во время теледебатов сообщил, что во время своего президентства к нему с уважением относились Москва и Пекин. Клинтон, комментируя такое заявление, отметил свое удивление. Его слова приводит РБК.

«Я чуть не ахнул на первом раунде теледебатов, когда президент Трамп сказал, что никто больше не уважает США так, как это было при нем. И он сказал это с серьезным лицом. Слушайте, необходимо отдать ему должное, он хороший актер. С серьезным лицом привел в пример лидеров КНДР и России как свидетельство уважения к нашей стране», — сказал Клинтон.

Сам бывший лидер Соединенных Штатов признался, что выбрал бы проявление уважения к стране со стороны государств, которые проявляют его сейчас. Клинтон также высказался о своем возрасте и возрасте Трампа.

Как отметил политик, в августе ему исполнилось 78 лет. По его словам, он является самым возрастным членом семьи за четыре поколения. Несмотря на это, Клинтон все еще моложе Трампа, поскольку кандидат в президенты США старше на два месяца.

Ранее губернатор штата Миннесота Тим Уолц сообщил, что будет баллотироваться на пост вице-президента США.