Тим Уолц согласился баллотироваться на пост вице-президента США

Губернатор штата Миннесота Тим Уолц официально объявил, что будет баллотироваться на пост вице-президента США на предстоящих выборах. Соответствующее заявление он сделал на партийном съезде демократов в Чикаго, передает CNN.

На данный момент вице-президентом США является Камала Харрис, но она выдвинута в качестве кандидата в президенты на предстоящих выборах. Именно ее кандидатурой действующий лидер США Джо Байден заменил свою.

«Для меня честь всей жизни принять номинацию на пост вице-президента США. По одной простой причине — мы любим эту страну»,— сказал Уолц.

Накануне телеканал Fox News сообщил, что комитет Палаты представителей Конгресса США начал расследование возможных связей Уолца с КНР, а также структурами, связанными с компартиями Китая.

Уолцу 60 лет. В марте 2017 года он заявил об участии в выборах губернатора Миннесоты, а 6 ноября 2018 года он одержал победу на выборах, набрав более 53% голосов избирателей. Он придерживается умеренно-либеральных взглядов, является сторонником права женщин на аборт, прав секс-меньшинств и легализации использования марихуаны в медицинских и рекреационных целях.

Ранее сообщалось, что американский предприниматель Илон Маск пообещал подарить человечеству мозговой имплант Neuralink.