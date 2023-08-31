КНДР имитировала удары ядерным оружием по Южной Корее на учениях

КНДР имитировала удары ядерным оружием по Южной Кореи в качестве ответа на совместные учения Южной Кореи и Соединенных Штатов. Об этом сообщил северокорейский ЦТАК, передает издание РИА Новости .

Совместные учения с Штатами проходят с 21 по 31 августа каждый год. Сообщается, что в среду учения проходили при участии авиации, на которых был, как минимум, один бомбардировщик В-1В.

В ЦТАК сообщили, что из-за этого, в КНДР были организованы собственные учения, которые проводятся с 29 августа. Сообщается, что на этих учениях северокорейские военные учились отражать внезапное нападение «врагов» и переходить в контрнаступление.

Уточняется также, что 30 августа были проведены учения с имитацией ударов ядерным оружием по южнокорейским командным пунктам и оперативным аэродромам. В ходе учений было запущено 2 тактические баллистические ракеты.