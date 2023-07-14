КНДР обвинила США в размещении ядерных боеголовок в Южной Корее

Вашингтон пытается дополнительно милитаризировать Корейский полуостров, для чего активно размещает в Южной Корее свое ядерное оружие. С таким заявлением выступил северокорейский постпред при ООН Ким Сон.

Как пояснил дипломат на заседании Совбеза, для этой цели Пентагон уже направил к берегам Южной Кореи ядерную подлодку. По словам Ким Сона, такая вопиющая выходка со стороны США происходит впервые за 40 лет.

«Самое серьезно — это то, что США пытаются разместить вновь ядерное оружие на Корейском полуострове, отправляя ядерную подводную лодку в Южную Корею впервые за 40 лет, прибегая при этом к крайне провокационной шпионской деятельности», — цитирует Сона ТАСС.

Ранее сообщалось, что замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал ударить по атомным станциям на Украине за возможную атаку на Смоленскую АЭС.