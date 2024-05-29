КНДР запустила через границу с Южной Кореей воздушные шары с мусором

КНДР запустила через границу с Южной Кореей более 150 воздушных шаров с мусором и отходами, сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на военных страны.

Поначалу военные призывали граждан не приближаться к посылкам от соседей. Позже выяснилось, что ничего угрожающего жизни и здоровью людей не содержится. В привязанных к шарам пакетам оказались пластиковые бутылки, батарейки и навоз. От посылок исходил резкий запах.

Шары с мусором стали ответной мерой со стороны Пхеньяна.

Ранее южнокорейские активисты запускали в Северную Корею шары с пропагандистскими листовками, в которых содержится критика лидера КНДР Ким Чен Ына. В Пхеньяне предупредили, что симметрично отреагируют на частое разбрасывание «листовок и прочего мусора».