КНР указал на злоупотребление США односторонними санкциями

КНР выразила протест на фоне введения Соединенными Штатами новых санкций против китайских компаний. Штаты, в свою очередь, объяснили это подозрениями в связи китайских компаний с разработкой военной авиации для Ирана. В КНР считают, что правительство США злоупотребляет односторонними ограничениями. Об этом заявило китайское Министерство коммерции, передают РИА Новости .

Недавно Соединенные Штаты ввели санкции в отношении нескольких компаний и лиц из РФ, Турции и КНР. По мнению Вашингтона, они могут быть связаны с программой БПЛА Ирана.

«Китай выступает решительно против этого», – заявлено в сообщении Министерства коммерции, опубликованном на его официальном сайте.

Там также подчеркнули, что Соединенные Штаты злоупотребляют ограничениями, нарушают порядок международной торговли и вредят законным интересам компаний и лиц из Китая.

В ведомстве заявили, что Вашингтон должен срочно прекратить подобное притеснение в отношении КНР. В противном случае, китайская сторона пригрозила необходимыми для защиты мерами.