Польско-украинские отношения ухудшаются с каждым днем. От эмбарго и взаимных обвинений страны перешли к искам в ВТО, оскорблениям и угрозам. Теперь же Польша отказалась предоставлять Киеву военную помощь, а украинский экс-политик Алексей Арестович предложил объявить соседям войну.

Вадим Сипров, политолог и гендиректор ООО «Институт коммуникационного менеджмента», рассказал нам, может ли дело дойти до столкновений Польши и Украины. Учитывая то, что еще в начале СВО ходили слухи о планах Варшавы по введению военных на запад Украины, такой вариант выглядит реалистичным.

«Националистический проект воссоздания Речи Посполитой в границах XVI-XVII веков определял политику этого государства в 20-30-е годы прошлого века и был реанимирован после распада СССР. План предполагает включение в состав страны территорий Белоруссии, Украины, Литвы, чьим жителям отводится роль людей второго сорта», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Скорые выборы в Польше заставляют политиков затрагивать тему Украины, так как она популярна в народе, уверен эксперт. «Польска от можа до можа» — это часть национальной идеи, лидеры избирательной гонки в Национальное собрание — «Объединенные правые» и «Гражданская коалиция» — не могут это игнорировать.

«Сейчас идет процесс милитаризации страны, не скрываются и планы по присоединению к Польше западных областей Украины. Ухудшение польско-украинских отношений не удивительно: накануне выборов польские политики заговорили с руководителями киевской хунты, как паны с холопами», — объяснил Сипров.

От военной авантюры на западе Украины поляков удерживает только членство в НАТО, считает политолог. Из-за риска столкновения с Россией они не могут реализовать захватнические амбиции.

«Возможность вернуть «восточные земли» может появиться только при развале Украины и согласии России на включение отдельных территорий в состав Польши. Пока же СВО проводится на всей территории, планы не отменены, исключений для каких-либо областей не делается», — подчеркнул собеседник.

Консультации на эту тему могут вестись и сейчас, добавил политолог, но не с Польшей, а с США. Однако едва ли РФ готова оставить территорию, на которой будут, как в питомнике, выращивать неонацистов и бандеровцев.

«Готова ли Россия отдавать под контроль НАТО новые территории? Расширение Польши за счет украинских земель будет означать новое расширение НАТО на восток», — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что Словакия поддержала Польшу в начавшейся торговой войне с Украиной.