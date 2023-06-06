«Кокаиновому клоуну осталось не так много»: россияне поддержали новое заявление Володина

«Преступный режим (президента Украины Владимира — Прим. ред.) Зеленского в агонии, контрнаступление не получается, каждый день «Леопарды» горят пачками, вся помощь НАТО сходит на нет. Им ничего не остается, кроме попыток, диверсий и терактов»; «Кокаиновому клоуну Зеленскому осталось не так много, ответит за все свои злодеяния перед народом Украины», — считают пользователи социальных сетей.