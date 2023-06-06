«Кокаиновому клоуну осталось не так много»: россияне поддержали новое заявление Володина
Россияне согласились с провалом контрнаступления ВСУ и предрекли участь Зеленского
Фото: [Сергей Фадеичев/ТАСС]
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в социальных сетях заявил, что план «Барбаросса-2» провалился — контрнаступление ВСУ не увенчалось успехом.
По мнению Володина, украинская армия не добивается успехов и сталкивается с огромными потерями. Парламентарий сообщил, что ВС РФ уничтожили около 2000 украинских боевиков и иностранных наемников, а также более 40 единиц европейской бронетехники.
«Сегодня для всех очевидно: против России воюет НАТО. Украинцы — всего лишь расходный материал <...> Втянули в войну европейские государства, обещая успех наступления киевского режима. Но план «Барбаросса-2» рухнул», — уверен Володин.
Россияне поддержали тезисы председателя Госдумы.
«Преступный режим (президента Украины Владимира — Прим. ред.) Зеленского в агонии, контрнаступление не получается, каждый день «Леопарды» горят пачками, вся помощь НАТО сходит на нет. Им ничего не остается, кроме попыток, диверсий и терактов»; «Кокаиновому клоуну Зеленскому осталось не так много, ответит за все свои злодеяния перед народом Украины», — считают пользователи социальных сетей.
Ранее россияне поддержали инициативу Володина, касающуюся детей.