Количество жертв землетрясения в Марокко превысило тысячу

Более тысячи человек стали жертвами землетрясения в Марокко, сообщил телеканал Al-Arabiya . По его данным, погибло 1037 человек. Еще 1204 жителя ранены.

Землетрясение в королевстве произошло в ночь на 9 сентября. По данным геофизического центра Марокко, магнитуда землетрясения составила 7,2. Эпицентр зафиксирован в районе горного хребта Высокий Атлас.

Ранее агентство Reuters сообщило, что из-за землетрясения были разрушены несколько зданий, а в некоторых районах произошли перебои с электроэнергией. Также, как уточнил источник, были заблокированы дороги.

Источник агентства из правительства страны сообщил, что большинство людей находились в момент толчков в труднодоступной местности.

В феврале 2023 года в Турции и Сирии произошло одно из самых мощных за всю историю землетрясений. Всего жертвами катаклизма стали 58 976 человек. К устранению последствий землетрясения тогда подключилась Россия, в частности, специалисты МЧС.