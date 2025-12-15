По мнению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, главная опасность современности исходит не от классических конфликтов, а от механизмов управления внутри самого Европейского союза.

Российский дипломат заявил, что реальную угрозу представляет группа нелегитимных европейских элит, узурпировавших власть в Брюсселе. Их цель, как он утверждает, — подавление национального суверенитета: принуждение правительств стран ЕС действовать вразрез с волей и интересами своих граждан, игнорируя результаты демократических процедур.

«Я бы выделил в качестве одной, если не самой главной угрозы… элиты, захватившей власть в Брюсселе, которая пытается подчинить себе национальные правительства, заставляя их пренебрегать интересами собственного народа, отказываться от… результатов выборов, референдумов… и подчиняться узурпаторской роли "коллективного Брюсселя"», – приводит слова Лаврова иранская медиакорпорация.

Ранее сообщалось о том, что Лавров раскритиковал планы Германии создать крупнейшую армию в Европе.