Коломойскому выдвинули официальное обвинение в присвоении 250 миллионов долларов

Об этом в четверг, 7 августа, НАБУ сообщило в своих соцсетях. Кроме того, обвинения предъявлены еще пяти сообщникам предпринимателя.

Коломойского арестовали 2 сентября. Шевченковский суд Киева отправил бизнесмена под арест до 31 октября 2023 года. Он имеет возможность выйти из-под стражи под залог в размере 509 млн гривен (13,7 млн долларов). Заседание проходило в закрытом режиме, отмечают украинские СМИ, а сам миллиардер свою вину не признал.

Обыски в доме Коломойского проходили еще в феврале этого года. Тогда предпринимателя подозревали в мошенничестве, связанном с компаниями «Укртатнафта» и «Укрнафта». Эти дела были начаты еще во время президенства Петра Порошенко.

По данным украинских следователей, в январе-марте 2015 года конечный бенефициар Приватбанка Коломойский, который на тот момент также возглавлял Днепропетровскую областную госадминистрацию, разработал план завладения средствами банка для дальнейшего финансирования подконтрольной офшорной компании, а также для увеличения собственной доли в уставном капитале финансовой организации.

Отмечалось, что часть суммы – больше 446 млн гривен (12 млн долларов), предназначенная для легализации, была перечислена на счета трех связанных юридических лиц под видом операций купли-продажи ценных бумаг. Впоследствии сумму перечислили еще на два счета. В конченом итоге все средства получил Коломойский, который внес их в уставный капитал Приватбанка для исполнения требований Национального банка Украины.