Колумбия может выслать посла Израиля

Министр иностранных дел Колумбии Альваро Лейва заявил, что израильский посол Гали Даган должен извиниться и покинуть страну. Об этом глава колумбийского МИДа сообщил в своих соцсетях по итогам публичной дискуссии президента Густаво Петро с дипломатом.

«Всемирная история дипломатии отмечена новой вехой бессмысленного высокомерия израильского посла в Колумбии по отношению к Густаво Петро, президенту республики. Какой стыд. Как минимум, просить прощения и удалиться», – написал Лейва.

После обострения палестино-израильского конфликта Петро высказался в поддержку Палестины. Глава Колумбии осудил удары Израиля по сектору Газа, назвав их неизбирательными. Он также сравнил высказывание глава Министерства обороны Израиля Йоава Галанта, который накануне назвал противников из Палестины «человекоподобными животными», со словами нацистов в отношении евреев.

Также президент Колумбии назвал виновными в обострении палестино-израильского конфликта США. Он призвал администрацию президента Джо Байдена урегулировать кризис на Ближнем Востоке.

Посол Израиля в свою очередь начал публичный спор с Петро в интернете и в СМИ, где заявлял о необходимости уничтожить палестинское радикальное движение ХАМАС.

7 октября ХАМАС атаковал территорию Израиля из сектора Газа, выпустив по территории государства от 2,5 до 5 тысяч ракет. В ответ на это власти Израиля объявили о начале полномасштабной атаки на Газу, а также о намерении провести наземную операцию в анклаве.