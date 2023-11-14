Колумбия предложит ООН сделать Палестину своим полноправным членом

На данный момент ей присвоен статус государства-наблюдателя, который не входит полноценно в Организацию Объединенных Наций.

От лица страны об этом заявил ее президент Густаво Петро.

«Колумбия представит в ООН предложение о признании Палестины полноправным государством-членом», - пообещал он в своем микроблоге.

Он также осудил удары израильской армии по больнице «Аль-Шифу» с мирными жителями. Политик заявил, что израильский премьер Нетаньяху развязал самую настоящую бойню.